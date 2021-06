Ecco l’Italia. Raspadori la grande novità. Cristante e Sensi ci sono

La Gazzetta dello Sport (A.Elefante) – Il taglio più sofferto di Roberto Mancini è stato quello di Matteo Pessina. La suggestione, poi confermata, è Raspadori che farà parte della spedizione che parteciperà ad Euro 2020. A cascata l’esclusione che avrebbe voluto evitare, quella di Politano. Le riserve sono state sciolte ieri sera poco prima della mezzanotte. Inoltre, l’allenamento di ieri, ha detto che il recupero di Lorenzo Pellegrini è più complicato del previsto e ancora un po’ incerto. Troppe situazione in bilico come anche il collaterale di Verratti, l’adduttore di Sensi e la lesione appena superata di Spinazzola. Comunque Raspadori non sarà una semplice riserva. Ha caratteristiche tecnica e tattiche che ne fanno un candidato ideale per il gioco della Nazionale. Gli altri dubbi di Mancini erano due: il nono difensore e il sesto/settimo centrocampista. Il ct gli ha risolti chiamando Toloi, Sensi e Cristante. Il ballottaggio con Mancini, comunque, è stato serrato. L’atalantino è l’ultimo arrivato, ma di sicuro non gli manca esperienza e ha convinto per condizione e atteggiamento. L’ha spuntata perchè si adatta leggermente meglio del romanista a giocare sia da centrale che da laterale destro bloccato.