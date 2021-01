Ecco la sfida del gol. E la Roma fa paura

Corriere dello Sport (G. Marota) – All’attacco. Per ambizione, carattere e Dna. Paulo Fonseca ha trasformato la sua creatura in una straordinaria macchina offensiva nel momento in cui ha aggiunto un difensore passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1.

La prova d’urto arriva al momento giusto: Roma-Inter di domani. È la partita che ha visto più reti nella storia della Serie A da quando esiste il girone unico, 503 in 174 precedenti. Nelle ultime sei all’Olimpico entrambe le formazioni hanno sempre segnato per un totale di 23 reti.

Sulla sponda giallorossa il match vale più dei tre punti o di un secondo posto con vista sul paradiso; rappresenta infatti la prova del nove di una filosofia ricercata e finalmente conquistata, l’asticella da mantenere alta anche contro una big. Si affrontano il miglior attacco del torneo, l’Inter con 41 gol, e la squadra che ha allenato il maggior numero di expected goals (36.6) nei cinque campionati top d’Europa, la Roma appunto.