Ecco il lato umano di Francesco Totti

Il Tempo (G.Bianconi) – Viene fuori il lato umano di Francesco Totti, oltre che il leggendario calciatore, nel la serie Sky Original “Speravo de morì prima”. Tra presente e passato, pubblico e privato, il dramedy in sei episodi ripercorre, con leggerezza e arguta ironia, l’ultimo anno e mezzo di carriera dell’ex numero 10 della Roma, interpretato da Pietro Castellitto, dal ritorno in panchina di mister Spalletti fino allo struggente addio al calcio dell’attaccante, il 28 maggio 2017.

Dallo Stadio Olimpico di Roma, dove è stata presentata la serie, con la stampa collegata su Zoom, Castellitto ha detto: “La sfida era riuscire a creare una maschera che lo evocasse e lo stupisse. Ho passato la maggior parte delle domeniche della mia vita su questi seggiolini blu, ma non lo avevo mai conosciuto prima. Interpretarlo è stato uno scherzo del destino”. Ma cosa ha scoperto Castellitto di Totti dopo averlo incontrato? “Un uomo incredibilmente loquace e capace di tenere banco. Anche molto consapevole del mito che è e che rappresenta. È stato fedele alla sua casacca, cosa che forse in ambito politico avviene soltanto con i dittatori. La lealtà ti permette di essere amato da tutte le tifoserie pur essendo sempre stato con un’unica squadra. Totti è per sua natura archetipo e tutti si potranno riconoscere in lui, a prescindere dall’essere tifosi o meno”. In un breve videomessaggio di ringraziamento, Totti in persona ha detto: “Pietro ha cercato di farmi uscire come sono. Ho scoperto aspetti che non conoscevo del mio carattere”.