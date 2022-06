Ecco il calendario del campionato spezzato in due

ll Tempo (S. Pieretti) – Non solo asimmetrico, ma anche anomalo. Oggi la Lega Serie A svela il prossimo campionato di calcio. Il girone di andata – come nella scorsa stagione – sarà differente rispetto a quello di ritorno, sia come sequenza, sia come composizione all’interno della medesima giornata. Ma ciò che più salta agli occhi, sarà la sosta tra novembre e dicembre per far disputare i prossimi Mondiali in Qatar. Cinquantaquattro giorni senza campionato: l’ultimo turno prima della sosta si giocherà il 13 novembre, poi si riprenderà il 4 gennaio 2023.

Il torneo sarà compresso nella prima parte della stagione: fino alla sosta si giocheranno quindici giornate di campionato, e tutte le partite delle squadre impegnate nei gironi di Champions League, Europa League e Conference League. La stagione si aprirà il 13 agosto, l’ultima giornata di campionato è prevista per il 4 giugno 2023. Saranno quattro le giornate infrasettimanali in calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023.

Due le soste per la Nazionale: una fissata per l’ultima settimana di settembre in occasione delle ultime due partite della Nations League, l’altra nell’ultima settimana di marzo. Questa mattina alle 12 il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e l’ad Luigi De Siervo sveleranno il programma delle 380 partite in calendario. Una delle novità della stagione sarà il ritorno dello spareggio per lo scudetto in caso di arrivo a pari punti al termine del campionato. C’è un solo precedente nella storia del calcio italiano, e risale alla stagione 1963\64: alla fine di una stagione combattutissima, Bologna e Inter si contesero il tricolore nello spareggio disputato a Roma e vinto dalla squadra emiliana.