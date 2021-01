Iltempo.it (A.Austini) – La Roma ha chiuso la trattativa per un altro giocatore. Morgan De Sanctis si è pienamente ristambilito e ha definito l’acquisto di Felix Asena Gyan. E’ conosciuto meglio come Felix ed è un attaccante di 18 anjni nato in Ghana. Con Reynolds occuperà le due caselle da extracomunitario per questa stagione.

Una delle poche cose che si sanno su questo giocatore è che era stato offerto anche al Milan. Sul web c’è molto poco. Farà la spola tra la prima squadra e la Primavera.