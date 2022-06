Ecco Celik più Solbakken. La Roma compra a destra

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – A un passo da Solbakken, a due da Celik. Il cronomercato della Roma parte dalla periferia del campo e dell’Europa. Un attaccante esterno norvegese, un terzino destro turco. Tiago Pinto ha in pugno l’accordo con i giocatori e sta trattando con i rispettivi club, sfruttando un vantaggio negoziale: entrambi sono in scadenza. Il primo sarebbe libero a gennaio, il secondo a luglio 2023. Sono investimenti che costeranno in tutto alla Roma 12-14 milioni di cartellini, garantendo stipendi non troppo onerosi. Sono rinforzi che rendono più profonda la rosa, soprattutto sulla fascia destra.

Celik sarà una valida alternativa a Karsdorp, mentre Solbakken prenderà il posto di Carles Perez, che la Roma ha deciso di vendere dopo due anni e mezzo di fiduciosa attesa. Entrambi sono giovani (97′ e 98′) e non sono quindi soldi che la Roma spenderà a fondo perduto. La scelta è determinata dalla necessità: i giallorossi investiranno quasi tutto il budget della sessione estiva su un grande centrocampista, al quale sarà associato un altro acquisto nel reparto. Reali i contatti per Ruben Neves del Wolverhampton, assistito da Mendes, ma sul giocatore è andato forte il Barcellona. In Inghilterra piace anche Bissouma del Brighton, mentre Isco non sembra rientrare nei piani del club. Sul fronte italiano, non è un mistero che la Roma sia interessata a Maxime Lopez del Sassuolo, al contrario Frattesi non è mai stato chiesto, nonostante la percentuale sulla rivendita.