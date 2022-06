E Tiago Pinto si inserisce su Ederson

Corriere dello Sport (R. Maida) – Celik e Solbakken. Arriveranno uno dopo l’altro, nella Roma che cerca qualità e quantità per migliorare l’organico. Ma il grande investimento dei Friedkin sarà su un centrocampista dai piedi buoni, con gol e assist nelle gambe e nella testa.

Negli ultimi giorni la Roma ha chiesto di essere informata su Ederson, centrocampista classe ’99 che Walter Sabatini ha comprato al penultimo giorno del mercato invernale dal Corinthians per 6,5 milioni. Il suo impatto nella Salernitana è stato fondamentale per la rimonta salvezza.

Stupefacente nella rapidità di integrazione al calcio italiano. Tanto da attirare addirittura il Paris Saint-Germain, che fino a qualche settimana fa sembrava intenzionato a investire 25 milioni per aggregarlo nell’organico dei fenomeni.

Oggi il presidente Iervolino chiede almeno 20 milioni. Hanno effettuato un sondaggio anche Inter, Atalanta e Fiorentina. La Roma per il momento non ha accelerato. Ma potrebbe farlo più avanti, sempre che Ederson non abbia nel frattempo trovato un’altra squadra.