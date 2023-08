Corriere dello Sport – La stagione della Primavera comincia con il primo trofeo, la Supercoppa, tra chi ha lo scudetto sul petto, il Lecce, e chi, lo scorso anno, ha alzato la Coppa Italia: la Roma. Una sfida, apertissima, visto il periodo in cui si gioca, che è sintetizzata così da mister Federico Guidi: “C’è grande attesa. Si riparte ed abbiamo subito la fortuna di giocarci un trofeo. Sarà una partita di grande prestigio, affronteremo i campioni d’Italia e sappiamo che sarà una partita difficile. Giocheremo in uno stadio di Serie A, c’è tanta voglia e motivazione per fare una bella partita”.

Sotto un caldo africano il Via del Mare, accoglierà, stasera (ore 20.30 su Sportitalia), due squadre che promettono battaglia. “Abbiamo svolto un ritiro precampionato estremamente positivo – riprende Guidi – con tante amichevoli di prestigio contro avversari di livello superiore. Abbiamo affrontato un torneo internazionale contro pari età, ma con diversi stili di gioco. Il ritiro è stato positivo e ci ha permesso di conoscere ciò che fatto di buono e di lavorare sui difetti emersi contro avversari di grande livello”.

Il tecnico giallorosso parla anche dei nuovi arrivi di una Roma tutta da scoprire. “Per adesso i ragazzi si stanno ancora ambientando. Vengono da realtà differenti ma ognuno di loro ha caratteristiche e potenzialità che devono coltivare per farle diventare qualità. Sono arrivati ragazzi anche esperti come Guerrero ed Alessio, in cui abbiamo visto mezzi su cui poter lavorare, e che hanno margine di miglioramento. Questo è un gruppo che sta lavorando positivamente, siamo contenti delle risposte che mi stanno dando”.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, invita i tifosi allo stadio: “Sarà una partita importante, c’è un altro trofeo a bordo campo, mi auguro che i nostri tifosi, pazzeschi con la Lazio, ci siano, si ritrovino a spingere anche i ragazzi alla conquista di una coppa da alzare in casa. I ragazzi lo meritano”. Federico Coppitelli, da grande ex, conosce bene Roma Primavera. “Sarà una gara un po’ particolare: arriva in un momento della stagione in cui siamo più che in costruzione: 5-6 ragazzi saranno alla prima presenza in Primavera, in tanti sono arrivati in questi giorni. Ci giochiamo un trofeo che abbiamo meritato di giocare”. La formula: tempi regolamentari e poi supplementari e rigori.