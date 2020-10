È subito Mayoral: “Io nella storia”

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Borja Mayoral è atterrato ieri a Ciampino alle 9.30, poi subito le visite mediche a Villa Stuart. Fatto il tampone, si è recato a Trigoria e ha firmato il contratto, conosciuto Fonseca e i nuovi compagni, ha pranzato con loro nel centro sportivo ed è partito verso Udine. Non è stato convocato e non potrà essere utilizzato perché le liste vanno consegnate alla Lega entro le 12 del giorno della vigilia della partita, quindi oggi sarà in tribuna da spettatore, ma sarà pronto a debuttare all’Olimpico contro il Benevento. “Sono felice di essere finalmente qui, sono state giornate frenetiche ma l’importante è che tutto si sia concluso per il meglio. Per me è un onore difendere i colori di un club storico come la Roma. Sono grato alla società per lo sforzo che ha fatto, darò tutto e spero di regalare ai tifosi soddisfazioni”.