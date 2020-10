E’ Smalling oppure niente

Corriere dello Sport (R. Maida) – Dopo un colloquio interno in casa Roma, nel quale è stato coinvolto anche Fonseca, si è deciso di puntare tutto sul piano A: si tratta di Smalling. Se non si prenderà l’inglese, verrà tenuto Fazio che quindi non andrà alla Sampdoria. Dopo la rottura di venerdì è stato ieri l’entourage del centrale a riprendere i contatti per facilitare la ripresa delle trattative. La situazione è sempre la stessa: i giallorossi sono arrivati ad offrire 17 milioni (2 in più rispetto all’offerta precedente), compresi bonus facilmente raggiungibili. Ma i Red Devils hanno rifiutato l’ultima offerta di Fienga: nessuna offerta al di sotto dei 20 milioni verrà accettata, bonus o no. Ha parlato anche Zubiria: La Roma ha fatto tutto il possibile per fare un’operazione sostenibile per il club. Ma il mercato chiude lunedì…”.