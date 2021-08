È partita la Special Roma. Apre Pellegrini, pareggia Cornelius, risolve Shomurodov

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Comincia bene la stagione della Roma di Mourinho, che ha vinto la prima partita ufficiale battendo il Trabzonspor a Trebisonda. Tra una settimana nel ritorno all’Olimpico i giallorossi potranno conquistare agevolmente la qualificazione.

Non è stata una bella partita e la Roma non ha brillato. Ha vinto per 2-1, con gli unici due tiri in porta della gara: il primo di Pellegrini, il secondo di Shomurodov, sempre in gol da quando indossa la maglia giallorossa. Il Trabzonspor era riuscito a pareggiare dopo il primo vantaggio con Cornerlius, per la terza volta a segno contro la Roma. Per la squadra di Mourinho è stato un rodaggio molto utile in vista dell’esordio in campionato di domenica contro la Fiorentina.

Lo Special One ha trasmesso il suo carattere ai giocatori, che lottano su ogni pallone e non mollano mai. Anche in Turchia, con i tifosi di casa che si sono fatti sentire, la Roma è uscita a testa alta. Ha saputo reagire dopo essere stata raggiunto, nel cuore della ripresa ha sofferto e sbandato, ma poi è riuscita a colpire con freddezza e cinisimo.

L’ispiratore di entrambi i gol è stato Zaniolo. Ha avviato l’azione del primo, ha calciato il corner che ha portato al raddoppio di Shomurodov. È lui il principale rinforzo di questa stagione. Ancora non è al meglio, ma la sua presenza in campo si sente sempre.