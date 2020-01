E ora Under diventa indispensabile

L’operazione recupero è partita a freddo, nel momento più inaspettato: turbato dagli infortuni di due amici, Demiral prima e Zaniolo poi, Cengiz Under non aveva neppure la maglietta addosso quando è stato chiamato da Fonseca per entrare in campo. Il risultato è stato un timido inizio e un secondo tempo incoraggiante. Da adesso avrà un girone di ritorno più le coppe per rivalutarsi e meritarsi le attenzioni dei grandi club europei. La prossima partita contro il Parma in Coppa Italia lo vedrà protagonista e proprio al Tardini aveva fatto il suo rientro in campo dopo un infortunio: 25 minuti deludenti, da inquadrare nella prestazione complessiva negativa. Proprio quell’infortunio ha immalinconito il giocatore, al terzo problema muscolare in nove mesi. Il momento più brutto è stato la serata di Europa League contro il Wolfsberger: sostituito, è uscito tra i fischi dell’Olimpico. Ma la stagione non è finita: c’è ancora tempo per convertire i mugugni popolari in applausi. Lo scrive il Corriere dello Sport.