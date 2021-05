E ora Mou tenta Buffon. Ma lui pensa alla finale

Tuttosport (A. Minone) – Gianluigi Buffon è a caccia di una squadra per la prossima stagione. Su di lui sarebbero già piombati lo Sporting, il Galatasaray e il Flamengo. Si tratta di Gigi Buffon, marmo di Carrara della classe ’78 e dal futuro che non sarà più bianconero. Attenzione alle indiscrezioni che segnalano la Roma di José Mourinho pronta a sondare il terreno per un 43enne dal fisico e dalle motivazioni sempre al top. I giallorossi sono a caccia di un portiere affidabile nell’immediato, dopo che Pau Lopez (messo ko dalla spalla sinistra: stagione finita e futuro giallorosso a rischio), Antonio Mirante e Daniel Fuzato non hanno dato le giuste garanzie. Da Trigoria nessuna conferma, però la pista è vera e può pure decollare.