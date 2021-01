E oggi sbarca Reynolds. È il terzino per il futuro

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Il secondo statunitense della storia romanista dopo Michael Bradley sta per sbarcare a Roma. Stamattina alle 12:40 arriverà a Fiumicino Bryan Reynolds, di fatto il primo vero acquisto di Tiago Pinto alla Roma. Voluto fortemente dalla proprietà, e in particolare da Ryan Friedkin, terzino destro del Dallas, costerà al club giallorosso 7,5 milioni più 15% di un’eventuale futura rivendita.

Leggi anche: ElSha sorride: ora Fonseca ha una soluzione in più

Fosse stato per lui, dopo aver detto no alla Juventus che voleva prenderlo via Benevento, sarebbe arrivato a Roma già da giorni, ha prima dovuto aspettare di essere negativo al Covid e poi ha dovuto risolvere alcune questioni legate al passaporto. Ora è pronto per iniziare una nuova vita. Non ha ancora 20 anni, ma una valigia piena di sogni in cui c’è tutta la fiducia della Roma, convinta di aver messo la fascia destra a posto almeno per un po’.