E i tifosi hanno già scordato Dzeko

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Basta poco al tifoso romanista per innamorarsi di un giocatore. Tammy Abraham aveva acceso l’entusiasmo già prima di scendere in campo, ma dopo la prestazione contro la Fiorentina il suo consenso è salito alle stelle. Ha già capito come infiammare i suoi nuovi tifosi grazie al suo carisma ma anche alla sua determinazione e la fame di vittorie. Domenica tanti tifosi lo hanno aspettato fuori dallo Stadio per autografi e selfie.

La personalità mostrata da Abraham ha allontanato dalla testa di alcuni romanisti lo scetticismo e il rimpianto di aver perso Dzeko: “Nella partita del’Inter ho visto Dzeko sorridere come poche volte ha fatto negli ultimi anni in gialorosso. Lo stesso sorriso che aveva anche Abraham quando ha ammirato la Curva Sud e poi ha visto convalidare i due gol della Roma“. E ancora: “In una sola partita Abraham ha sfoderato una prestazione che non abbiamo mai visto da Dzeko in tutta la passata stagione. Gli stimoli fanno la differenza nel calcio, e Tammy è affamato di successo e di voglia di dimostrare tutto il suo valore“.