Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un enorme grazie alla tifoseria era d’obbligo, ed è arrivato dai Friedkin tramite il profilo ufficiale della loro azienda. Era d’obbligo perché gli oltre 1,7 milioni di tifosi che hanno oltrepassato i tornelli dell’Olimpico oltre a sostenere la squadra incondizionatamente, al di là dei momenti altalenanti della stagione, hanno anche aiutato e non poco il club ad aumentare i ricavi stagionali rispetto all’esercizio precedente.

Ed è quello che i giallorossi stanno facendo da due stagioni e mezzo, dalla riapertura degli stadi con la capienza al 100%. Il totale dei tifosi all’Olimpico dal 10 aprile 2022 è di 3.755.388, un numero clamoroso e che ha contribuito alla crescita economica del club. Sia per quanto riguarda la vendita libera, sia per chi ha giurato fedeltà alla Roma per le 27 partite casalinghe tra campionato e coppe. L’effetto riapertura degli stadi, l’effetto Mou, l’effetto dei prezzi bassi voluti dalla proprietà per colorare in tutte le partite l’Olimpico di giallo e di rosso, per creare quel clima romanista tanto apprezzato nel mondo e che inevitabilmente ha aiutato e aiuterà anche a stringere nuovi accordi commerciali. “Grazie fedeli giallorossi per il vostro supporto nell’intera stagione“, il messaggio dei Friedkin.

Adesso la grande sfida sarà eguagliare i numeri delle ultime stagioni anche nel la prossima stagione. Lasso nella manica sarà senz’altro De Rossi. “Coming soon“, il messaggio apparso sul sito della Roma per la nuova campagna abbonamenti. Manca davvero poco all’apertura che avrà tra i testimonial anche il tecnico che è visto non solo come bandiera della Roma ma anche come garanzia di competitività.

Probabilmente entro i prossimi dieci giorni verrà ufficializzata, e naturalmente comincerà con la prelazione di chi è già in possesso dell’abbonamento. L’obiettivo è replicare i numeri dell’ultima stagione con De Rossi e Dybala a garanzia di una stagione di rinascita.