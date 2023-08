La Repubblica (M. Juric) – L’asse Roma-Parigi paga anche quest’anno i suoi dividendi. Affare fatto con il Psg per il passaggio in giallorosso di Leandro Paredes e Renato Sanches. Il portoghese arriva nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto mentre l’argentino a titolo definitivo: 2,5 milioni più bonus il costo del cartellino e per lui contratto di due anni (con opzione per il terzo) a circa 4 milioni di euro. Nella notte si sono definiti gli ultimi dettagli e intorno a mezzogiorno i due calciatori arriveranno in città.

Intanto continua il braccio di ferro a distanza tra la Roma e il Santos per Marcos Leonardo. La nuova puntata della telenovela — l’ennesima di questa estate di mercato giallorosso — ha come trama il viaggio brasiliano di Rafaela Pimenta. L’agente del calciatore è volata ieri a San Paolo per cercare di sbloccare la trattativa e convincere la dirigenza paulista a cedere il calciatore. Un indizio importante che fa ben sperare i tifosi della Roma. Quando un agente si muove personalmente, di solito, è per chiudere le trattative. Così racconta la letteratura del calciomercato e così sperano a Trigoria.

Dalla riunione brasiliana uscirà la risposta definitiva del Santos, rassegnato a perdere il calciatore. È solo una questione di soldi, la chiave ormai è chiara a tutti gli attori coinvolti. Marcos Leonardo si è messo di traverso da giorni e l’arrivo del suo agente servirà soltanto a quantificare il prezzo giusto per la cessione. A 20 milioni l’affare si può chiudere, per questo la Roma è pronta ad aumentare l’offerta sul tavolo: 14 milioni di euro più 6 di bonus. La proposta verrà formulata proprio dalla Pimenta che spera di ricevere già nelle prossime ore l’ok definitivo dai dirigenti del Santos.

Prosegue parallelamente anche la trattativa per Duvan Zapata. Prestito con obbligo di riscatto al 50 per cento delle presenze da titolare, l’accordo tra Roma e Atalanta c’è da giorni. Manca solo l’ok del calciatore ancora titubante sulle modalità di riscatto.