E adesso la Roma vuole Izzo

Tuttosport (A. Gervasi) – Armando Izzo, lontano parente di quel difensore che si era visto nella prima stagione a Torino, è ormai considerato tra i cedibili anche dopo l’arrivo di Giampaolo che evidentemente non lo reputa imprescindibile per i suoi piani tattici. Rimane alla finestra la Roma che potrebbe puntarci qualora non riuscisse a riportare a casa Smalling. I giallorossi già nella scorsa stagione lo seguivano con interesse. L’ex Genoa era stato valutato da Cairo non meno di 20 milioni ma ora sicuramente le pretese non potranno spingersi oltre i 15, complici l’età ma sopratutto una stagione al di sotto delle aspettative.