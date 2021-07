E a Trigoria è tutto blindato: Josè non vuole occhi indiscreti

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Una Roma blindata: piccola apertura concessa solo venerdì prossimo, con un allenamento che potrà essere seguito dalla stampa, ma per il momento la squadra rimane isolata con le prime due amichevoli contro Montecatini e Ternana che non saranno visibili perché considerate tappe di preparazione. Il primo match cui si potrà assistere sarà quello contro la Triestina del 21 luglio. Altrettanto blindato sarà il ritiro in Portogallo, con Mourinho che non ammette deroghe con l’obiettivo di far gruppo con la squadra. Intanto a Trigoria continuano le doppie sedute, con Edin Dzeko a trainare il gruppo e sempre impegnato a dare consigli ai più giovani.