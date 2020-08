Dzeko vuole la Juve. Se lo dice alla Roma l’affare si sblocca

Tuttosport (F.Cornacchia – G.Vaciago) – La Juventus vuole Dzeko e Dzeko vuole la Juventus. Stando a quanto filtra dai ben informati i bianconeri saranno accontentati e l’ottimismo continua a crescere. Dopo attente valutazioni economiche Paratici ha affondato il colpo per il bosniaco. La Juve, oltre ad essere vicinissima all’intesa con la Roma (operazione da 10 milioni), ha incassato anche il benestare dell’attaccante. Tutto procede per il meglio tanto che il ds juventino ha sperato di regalare il bomber a Pirlo già per gli allenamenti della prossima settimana. Non sarà così e, se tutto andrà bene, il nuovo tecnico dovrà aspettare il rientro dalle nazionali. A rallentare la trattativa la ricerca della Roma per il post Dzeko. Oltre a voler ingaggiare un nuovo attaccante, Milik resta una possibilità concreta, la nuova proprietà vuole che sia proprio Dzeko ad esporsi in prima persona e prendersi la responsabilità del trasferimento a Torino.