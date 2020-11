Dzeko verso il forfait. Smalling c’è

Il Tempo (F.Biafora) – Si avvicina sempre di più la partita contro il Parma e l’input arrivato dalla dirigenza e dall’allenatore è quello di non ragionare sulle assenze e di scendere in campo per portarsi a casa i tre punti. Il forfait più pesante sarà quello di Dzeko che non ha ricevuto ancora il referto di negatività al Covid. Il capitano della Roma si sta sempre allenando a casa e sarà monitorato quotidianamente. Anche se dovesse arrivare l’ok della Asl appare molto difficile che Fonseca decida di puntare su di lui dopo due settimane senza lavorare. Ancora in quarantenza anche Pellegrini, Fazio, Kumbulla e Santon. Ci sarà Mirante, mentre è ancora in dubbio Smalling che continua ad allenarsi in palestra. Cercherà comunque di esserci.