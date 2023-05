Dzeko: “Tutti i derby hanno qualcosa in comune. A Roma è più importante di vincere qualsiasi altra sfida”

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter ed ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni della Uefa a due giorni dalla sfida di Champions contro gli storici rivali dell’Inter. Il bosniaco si è soffermato anche sull’argomento derby facendo un paragone con quelli passati: “Tutti hanno qualcosa in comune. Forse a Manchester non lo sentivo così tanto come lo sento qui in Italia. Roma-Lazio e Milan-Inter sono partite importanti”

Il 37enne ha proseguito: “La gente ne parla prima e dopo le partite. Per i tifosi italiani è più importante vincere un derby che qualsiasi altra partita di campionato, soprattutto a Roma, ma anche qui a Milano. Queste sono partite molto diverse perché non c’è un vero favorito. Non importa se un club è più forte o più debole. I derby sono partite da dentro o fuori dove entrambe le squadre danno il massimo. Ecco cosa vedremo in queste due partite”.