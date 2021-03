Dzeko titolare, in difesa c’è Ibanez

Il Tempo (E.Zotti) – Fonseca si gioca la Champions e cambia l’attacco. Nello scontro diretto col Napoli, il tecnico si affiderà a Dzeko: dopo aver riposato contro lo Shakhtar il bosniaco prenderà il posto di Borja Mayoral. Alle spalle del numero 9 ci saranno Pellegrini ed El Shaarawy, pronti a sostituire Pedro e Carles Perez. Confermati invece sia gli esterni – giocheranno Karsdorp e Spinazzola – che l’accoppiata in mediana Villar-Diawara: il numero 42 nell’ultimo mese si è rivelato fondamentale e si è guadagnato la chiamata del ct della Guinea.

La convocazione in nazionale è arrivata anche per Kumbulla che stasera inizierà il match in panchina: in difesa infatti giocheranno Mancini, Cristante e Ibanez. Prossima settimana mancheranno a Trigoria anche Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy chiamati dal ct Mancini. Partirà anche Dzeko, convocato dalla sua Bosnia.