Dzeko spreca il k.o., ma Fonseca lo assolve: “A me è piaciuto”

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Edin Dzeko doveva essere avversario, si è ritrovato capitano, ma col petto gonfio di rimpianti. Dal punto di vista del gioco ha stravinto il duello con l’erede Morata, ma la sua notte è stata piena di fantasmi, sprecando due occasioni nella ripresa che avrebbero potuto mettere k.o. quella Juve che lo aveva sedotto. Mille persone in tribuna Monte Mario lo hanno applaudito tanto, da oggi in poi toccherà a lui riprendersi quello che stava perdendo. Dopo le ruggini estive, Fonseca è tornato a vedere il sereno nel suo rapporto con il centravanti: “Sulla cessione di Edin avevamo parlato insieme con la società ma in ogni caso l’ho visto molto sereno, molto motivato, lavorando parecchio per la squadra. Ha sbagliato così come altri, non ha fatto gol ma per me ha fatto una buona partita”.