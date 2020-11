Dzeko si allena e punta il Napoli

Corriere dello Sport (R.Maida) – Dzeko ha sconfitto il Covid ed è tornato ad allenarsi con il gruppo. Fonseca deciderà oggi se convocarlo, ma l’obiettivo è quello di averlo al massimo per il Napoli. Al San Paolo ha già segnato 4 gol divisi in due d oppiette. La sua presenza in allenamento ha portato un po’ più di leggerezza in casa Roma. In assenza di Dzeko è stato Mkhitaryan a risolvere i problemi di Fonseca con 5 gol in due partite. Se la Roma ha saputo riorganizzarsi, ha scoperto anche la contundenza di Mayoral. In Romania ci sarà ancora lui al cewntro dell’attacco, un po’ per necessità, un po’ per merito. Tornando a Dzeko spera di giocare con maggiore continuità essendo abituato a comparire sempre nei giocatori più utilizzati. Nel 2019 dopo 11 partite aveva giocato già 839 minuti.