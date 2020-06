Dzeko sfinito non si ripete

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Dopo aver ribaltato quasi da solo la partita contro la Sampdoria, Dzeko si è arreso alla stanchezza, trascinando a fondo i compagni. Per arrivare a sostituirlo con il risultato ancora sullo 0-0, Fonseca deve aver valutato che fosse necessario intervenire. Non era mai successo prima in questa stagione: nelle altre tre occasioni in cui il bosniaco è uscito dal campo prima del tempo, la Roma aveva già messo al sicuro la vittoria. Stavolta il serbatoio da gol dell’attaccante era vuoto e Kalinic non ha aggiunto nulla alla squadra. Paradossalmente, Dzeko ha sbagliato un gol molto più semplice delle prelibatezze di mercoledì scorso. Su quel colpo di testa solitario si è esaurita la verve della Roma.