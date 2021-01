Dzeko-Sanchez, ultimo tentativo

Tuttosport (S. Carina) – La Roma continua a lavorare sul mercato per provare a chiudere alcune trattive. Il nome più caldo è quello di Edin Dzeko, che per il momento non sembra voler esser reintegrato in rosa. Il suo agente, Alessandro Lucci, ha scelto di provare fino all’ultimo minuto di mercato, che si chiuderà nella giornata di domani, a tentare di chiudere l’operazione per un suo trasferimento. Si tenterà ancora di portare in porto lo scambio con Sanchez ma economicamente non sembra fattibile. Difficile un’altra destinazione: in Inghilterra si parla di Liverpool per Origi.