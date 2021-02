Dzeko ritrova il gol ma s’infortuna. Roma, tutto facile con il Braga

Leggo (F. Balzani) – La notte del Faraone, ma soprattutto quella di Dzeko. Tra gioie e dolori. La gioia sta nel gol che lo porta in vetta alla classifica dei bomber europei in giallorosso e che manda la Roma agli ottavi di Europa League. Il dolore è quello che sente all’inguine poco prima del già programmato cambio con Mayoral e che lo esclude quasi certamente col Milan visto il sospetto stiramento e i probabili 15 giorni di stop.

Edin arriva a 28 gol europei con la Roma, gli stessi di Totti se si escludono le gare di qualificazione. La squadra di Fonseca grazie a lui passa così agli ottavi di Europa League tra le tante assenze e il dilemma su chi far giocare in difesa contro il Milan in una sfida decisiva nella corsa Champions. La competizione che la Roma deve assolutamente tornare a giocare.