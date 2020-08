Dzeko resta e c’è l’idea Milik

Il Tempo (F.Biafora) – Lo scorso gennaio ha ereditato la fascia di capitano in virtù della partenza di Florenzi, ma ora il futuro di Edin Dzeko alla Roma è tutto da scrivere. Il bosniaco è stato al centro del marcato estivo la scorsa estate per un potenziale trasferimento all’Inter prima di rinnovare fino al 2022 il contratto che lo lega ai giallorossi e appena ad un anno di distanza dall’accordo, non accennano a placarsi le voci di un potenziale trasferimento. Il motivo principale che spinge il centravanti lontano dalla Capitale è l’ingaggio da 7.5 milioni netti per altre due stagioni, cifra considerata eccessiva per il bilancio. La volontà di Dzeko è comunque quella di rimanere alla Roma e da parte sua non ci sarà alcuna richiesta di cessione, anche se va segnalata qualche frizione con Fonseca per la gestione della partita contro il Siviglia e il forte pressing di Conte e Pirlo, che lo vorrebbero all’Inter e alla Juventus. Per quanto riguarda Milik, la sua prima scelta sarebbero i bianconeri, ma era stato sedotto quando sulla panchina c’era ancora Sarri e questo fattore potrebbe favorire la Roma, che lo ha individuato come possibile erede di Dzeko. I contatti tra Fienga e De Laurentiis sono più che frequenti e la richiesta per il polacco è 15 milioni di euro più Under, ma al momento la Roma non ha intenzione di valutarlo così tanto, dato che si libererà il prossimo anno a parametro zero.