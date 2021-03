Dzeko può tornare tra i convocati per la sfida contro il Parma

Il cigno di Sarajevo è pronto a tornare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Edin Dzeko potrebbe tornare nella lista dei convocati per la sfida contro il Parma, in programma domenica alle ore 15. Il centravanti bosniaco si era infortunato nella partita contro il Braga in Europa League ed era stato costretto ad uscire anzitempo dalla gara.

Leggi anche: “Amami e Basta”, al Colosseo con Bavagnoli: “Non potevamo assolutamente mancare in una giornata così importante”, Amra Dzeko e Serturini – FOTO

Il classe ’86 aveva rimediato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro che lo ha costretto a saltare Benevento, Milan, Fiorentina e Genoa. Nel frattempo Borja Mayoral aveva preso, con qualche difficoltà, le veci del bosniaco. Ora Dzeko è pronto a riprendersi il ruolo da centravanti ed a caricarsi la Roma per il rush finale.