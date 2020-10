Dzeko può salutare a gennaio: Inter o Premier

Il Messaggero – Non c’è ancora la certezza che Edin Dzeko possa concludere la stagione con la maglia della Roma e la relativa fascia da capitano al braccio. A gennaio, infatti, il bosniaco potrebbe lasciare la Capitale con diverse squadre interessate a lui. L‘Inter tra le italiane è la più interessata al momento, ma anche in Premier qualche società si è fatta viva dopo il fallimento della trattativa con la Juventus. L’ipotesi cessione verrà presa in considerazione qualora la Roma e Dzeko non dovessero trovare un accordo per spalmare l’ingaggio con un anno in più di contratto. Il suo sostituto sarebbe Arkadiusz Milik, che aveva già detto sì alla Roma in estate.