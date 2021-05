Dzeko può finire a Los Angeles

Il Tempo (E. Zotti) – Sirene americane per Edin Dzeko. Il bomber potrebbe decidere di interrompere con un anno d’anticipo l’avventura nella Capitale e trasferirsi negli States, più precisamente in California. Ne è convinto il procuratore Admir Husaric che, al media bosniaco Sport, ha parlato di una trattativa in corso tra il numero 9 della Roma e i Los Angeles Galaxy: “Da informazioni circolate in ambienti dirigenziali so che andrà a giocare lì. Non vorrei rivelare i dettagli ora, perché l’affare deve essere ancora concluso“.

Il giocato infatti non ha ancora parlato con Mourinho per capire che progetti ha in mente per lui lo Special One, mentre la prossima il suo agente Alessandro Lucci incontrerà Tiago Pinto (in ballo c’è anche la situazione Florenzi). Il trasferimento in MLS sarebbe un cambio di vita radicale per Dzeko e la sua famiglia, per questo la decisione di lasciare l’Italia è tutt’altro che scontata.

A giocare un ruolo importante nella scelta del centravanti sarà anche la volontà della moglie Amra: la signora Dzeko considera Roma una seconda casa, ma ha già vissuto a Los Angeles, quando lavorava come modella e l’idea di un ritorno negli Usa potrebbe intrigarla.