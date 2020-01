Dzeko punta quota 100, Belotti cerca l’Europa: tra Torino e Roma è una sfida da bomber

Uno va a caccia di quei gol che gli possano permettere di superare presto quota cento con la maglia della Roma. L’altro invece ha voglia di tornare a segnare per permettere al Torino di coltivare ancora i sogni europei. Insomma, Roma-Torino di questa sera sarà anche la sfida tra due dei migliori centravanti del nostro campionato: da una parte Edin Dzeko e dall’altra Andrea Belotti. Il bosniaco ha segnato dieci gol in 22 partite quest’anno, ma l’infortunio allo zigomo lo ha sicuramente condizionato per un periodo. Il centravanti granata e della Nazionale viene da un anno positivo, nel quale è tornato ad essere tra i goleador più prolifici del nostro campionato: sono 21 le reti messe a segno con il club nell’anno solare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.