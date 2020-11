Dzeko punta già il Parma

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Edin Dzeko spera di tornare in campo alla ripresa del campionato. Il centravanti ha scoperto di essere positivo venerdì scorso, dopo la partita contro il Cluj, quando rimase in panchina. L’isolamento minimo previsto è di dieci giorni, il bosniaco può farcela. Le sue condizioni migliorano, anche in isolamento si sottopone al tampone ogni due giorni. Dopo due tamponi negativi deve sostenere la visita di idoneità prima di tornare in campo. Ritrovare il capitano sarebbe importantissimo per la Roma, che nelle ultime due partite ha segnato otto gol senza il centravanti. Ieri ha avuto una bella soddisfazione che ha reso meno pesante la quarantena: ha avuto un riconoscimento nello Sport Movies & Tv 2020, un festival organizzato dall’International Ficts Fest, che mette in competizione le migliori produzioni sportive dell’anno. In gara con “Edin“, con la regia di David Rossi, ha vinto il premio Guirlande D’Honneur.