Dzeko, problemi all’inguine: a rischio per il Milan

Corriere della Sera (G. Piacentini) – È uscito toccandosi l’inguine, Edin Dzeko, e la sua presenza per la gara di domenica contro il Milan è in dubbio. Fino a quel momento era stata una serata positiva per l’attaccante bosniaco, che con il gol di ieri ha toccato quota 10 in stagione, quarto calciatore della rosa ad andare in doppia cifra dopo Mkhitaryan, Veretout e Mayoral.

In totale sono 116 i gol in giallorosso, ma non solo: con 29 è il romanista che ha segnato di più nelle competizioni europee, senza contare i turni preliminari. Superato Totti, che si è fermato a 28 (38 contando le qualificazioni).