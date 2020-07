Dzeko: “Passando contro il Siviglia giocheremmo contro squadre molto forti, ma se si vuole vincere bisogna saperle affrontare tutte”

La Roma affronterà il Siviglia il 6 agosto a Duisburg, in una gara secca che garantisce l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Se la Roma dovesse battere gli spagnoli, la fase successiva dovrà affrontare la vincente tra Wolverhampton e Olympiacos. Il capitano della Roma, Edin Dzeko, ha commentato i sorteggi che si sono tenuti oggi a Nyon. Queste le sue parole, dall’account Twitter della società:

“Penso che non sia un sorteggio facile. E’ molto difficile perché, passando il turno con il Siviglia, giocheremmo con squadre forti come Wolverhampton e Olympiacos e poi il Manchester United che forse è la favorita in questa competizione. Poi ci sono Basaksehir e Copenhagen che sono squadre dure da affrontare. Ma se si vuole vincere la competizione bisogna saperle affrontare tutte. Per prima cosa dobbiamo vincere contro una grande squadra, il Siviglia. Sappiamo che sarà un’avversaria dura e dobbiamo per prima cosa prepararci bene per quella sfida, poi qualunque sarà la successiva sfida la affronteremo”.

"They are all teams that are difficult to play against, but if you want to win the competition then you have to play anyone."@EdDzeko gives his initial thoughts on the Europa League draw… 💬 #ASRoma #UEL pic.twitter.com/Ecx8KcH6Qk

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 10, 2020