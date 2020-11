Dzeko out con il Parma: positivo anche al terzo tampone

Dzeko non ci sarà con il Parma. Il bosniaco è risultato positivo ai tre tamponi effettuati negli ultimi tre giorni: la carica virale rimane sempre bassa, ma quanto basta per costringere l’attaccante a proseguire l’isolamento domiciliare e a saltare il match di domenica. La sua assenza è certa anche se dovesse arrivare la negatività ai test delle prossime ore dato che non ci sarebbe il tempo tecnico per poter schierare il numero 9: dovrebbe infatti sostenere le visite d’idoneità sportiva (durano due giorni vista l’applicazione dell’holter con il monitoraggio di 24 ore).

Ansa