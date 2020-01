Dzeko: «Ora abbiamo bisogno di punti più che dei miei gol»

Il primo a essere consapevole che qualcosa non va nella Roma è proprio Edin Dzeko. L’attaccante inamovibile di Fonseca si è scordato come si fa a fare gol e questo sta cominciando a pesare nel computo totale delle reti segnate da inizio stagione: «Ora abbiamo più bisogno di punti che di un gol di Dzeko. Ne ho fatti tanti e spero di farne più in futuro», commenta Edin a Sky Sport nell’ambito dell’evento Pitti Uomo a Firenze. «Con il Torino non siamo stati al nostro livello. Ultimamente abbiamo fatto grandi cose, come la vittoria a Firenze. Siamo tristi, ma non dobbiamo piangere. Ronaldo? E’ un grande giocatore, ma la Juve ha altri grandi campioni». Lo riporta Il Messaggero.