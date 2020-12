Dzeko, obiettivo Pruzzo

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Edin Dzeko sul tetto della storia della Roma. Il bosniaco ha raggiunto Amadei al terzo posto nella classifica dei marcatori giallorossi di tutti i tempi con 111 gol. In cinque anni il centravanti si è guadagnato la fascia di capitano e la considerazione di tutti, in cinque anni non si è mai fermato. Ha superato uno alla volta altri attaccanti che hanno fatto la storia della Roma, che hanno vinto, soddisfazione che Edin non ha ancora provato. Per celebrare il suo nuovo primato, ieri la figlia di Amedeo Amadei, Maria Grazia, gli ha scritto una lettera toccante. La risposta di Dzeko non si è fatta attendere: «Questa lettera mi ha reso ancora più orgoglioso di indossare la maglia giallorossa e di aver raggiunto un simbolo della nostra storia come Amadei. Grazie Maria Grazia e Forza Roma!».