Dzeko o Mayoral: una scelta che scotta

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Domenica la Roma deve tornare alla vittoria per restare in corsa per la Champions. Fonseca non avrà Smalling (rientro per fine mese), ma ritrova Pellegrini nel ruolo di trequartista. In panchina potrà contare su Pedro ed El Shaarawy. Il Faraone, ieri in gruppo, sta lavorando con grande impegno per rientrare il prima possibile. Sabato ha seguito i compagni a Torino e domenica spera di giocare uno spezzone di partita.

Anche Dzeko ha lavorato col gruppo e si candida per tornare dall’inizio. Fonseca sceglierà senza condizionamenti, valutando lo stato di forma dell’attaccante che deve recuperare la migliore condizione. Cristante, poi, potrebbe tornare in difesa. Intanto Zaniolo già da domani potrà tornare a correre a Trigoria. Il Professor Fink sarà a Roma a marzo per la visita che darà il via libera degli allenamenti a pieno regime. Il suo rientro nelle partite ufficiali ci sarà ad aprile inoltrato.