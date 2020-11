Dzeko non è ancora negativo. Altro tampone entro domani

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma è pronta anche a riabbracciare presto Edin Dzeko. Nelle prossime ore il capitano della Roma sarà sottoposto ad un nuovo tampone che dovrebbe accertare la definitiva guarigione dal Covid e poi il bosniaco potrà, una volta superata la visita di idoneità, tornare ad allenarsi. Quello di ieri, infatti, non ha ancora dato esito negativo, la carica virale resta molto bassa. Dzeko sta bene, insomma. Se domenica contro il Parma giocherà o meno lo deciderà Fonseca, in ogni caso il bosniaco vorrebbe esserci almeno per la panchina. Difficilmente ce la farà Leonardo Spinazzola, che continua ad allenarsi a parte per un fastidio muscolare.