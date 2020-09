Dzeko-Milik in sospeso. Intanto arriva Kumbulla

Il Tempo (A.Austini) – Milik riflette, Dzeko aspetta di potersi trasferire alla Juventus. Intanto è stato preso Kumbulla in un affare che riguarderà anche un paio di giovani. Oltre al passaggio di Cetin, che è già in prestito al Verona, ci sarà anche il baby Bamba classe 2002. La trattativa con il Manchester United per Smalling resta arenata e per questo la Roma ha virato per il giovane albanese strappato alla Lazio. Se verranno ceduti Fazio e Jesus verrà fatto un nuovo tentativo per Smalling. Resta intricata la questione Milik. Le società hanno un accordo: 3 milioni per il prestito, altri 15 per l’obbligo di riscatto e un massimo di 7 di bonus. Il problema è che il polacco non ha ancora detto “sì“. La Juventus per Dzeko offre anche De Sciglio per abbassare il cash. Arriverebbe a Trigoria in prestito con diritto di riscatto.