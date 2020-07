Dzeko, la voglia di Roma non finisce: c’è anche un piano per farlo restare

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Dzeko non vuole abdicare. È il re di Roma, è lo straniero della storia del club che ha segnato di più, ha raggiunto Volk, contro il Torino è stato ancora una volta determinante. Un gol, un rigore, un altro gol, bellissimo, annullato per fuorigioco millimetrico. Edin vuole restare alla Roma per scalare altri record, ha un contratto che lo lega al club per altri due anni, ma per il club in questa fase di difficoltà il suo ingaggio di 7,5 milioni a stagione non è sostenibile. Si cerca una soluzione, che potrebbe essere quella di spalmare i due anni rimasti in tre. L’altra soluzione è la cessione, ma i contatti con Inter e Juventus non sono andati avanti e il centravanti non vuole cambiare campionato.