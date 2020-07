Dzeko: “Io penso già al Siviglia”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Leader indiscusso di questa squadra, Edin Dzeko a Torino ha preso per mano ancora una volta la Roma, guidando i compagni alla vittoria che vuol dire quinto posto. Certo non era l’obiettivo prefissato ad inizio stagione, ma le ultime prestazioni dei giallorossi fanno ben sperare anche in vista della volata finale in Europa League. A fine gara, Dzeko ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando del suo momento di forma e dei prossimi impegni che attendono la Roma: “Ogni gol che faccio dà soddisfazione, peccato che fossi in leggero fuorigioco sul secondo… Ma la cosa principale è essere stato utile alla squadra. Stiamo migliorando partita dopo partita. Ci siamo assicurati l’Europa League e siamo contenti. Anche fisicamente stiamo bene, altrimenti non saremmo riusciti a resistere con questo caldo. Ora sotto con la Juventus. Ma sono onesto, la testa è già al Siviglia“.