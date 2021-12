Dopo la vittoria per 5-0 dell’Inter sulla Salernitana nella giornata di ieri, Edin Dzeko oggi si è recato a Bergamo per assistere al match tra Atalanta e Roma. Il bosniaco ha assistito alla vittoria per 4-1 dei suoi ex compagni sulla formazione allenata da Gasperini dalle tribune del Gewiss Stadium.

