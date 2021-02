Dzeko in corsa all’Allianz non basta. Con l’Udinese è già l’ora delle scelte

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Avrebbe voluto lasciare il segno, aiutare la Roma a evitare l’ennesima sconfitta contro le grandi. Edin Dzeko è entrato al 18′ del secondo tempo e dopo pochi minuti la Roma ha incassato il secondo gol.

Leggi anche: Pellegrini-El Shaarawy a Torino sul volo privato dei Friedkin

Il centravanti in settimana ha voluto chiudere la questione con l’allenatore, ha preso lui l’iniziativa, ha avuto un chiarimento, si è messo a disposizione. Dopo essere rimasto fuori rosa per due partite, Fonseca lo ha reintegrato e lo ha mandato in campo nella ripresa. Dzeko ha avuto poche occasioni, ha dato il pallone a Perez che ha impegnato Szczesny a terra, ha lottato.

Leggi anche: Testa a testa Dazn-Sky per la serie A: domani le buste

Il centravanti deve ancora recuperare la forma migliore, il Covid lo ha fermato per molto tempo e fa ancora fatica a tornare in forma. Inoltre Dzeko ha bisogno di giocare, per la sua struttura fisica. Ma il suo ritorno è utile alla Roma, che in alcune partite come quella di ieri fatica in attacco. Ci sarà bisogno del miglior Dzeko in questa seconda parte della stagione, perché entrare tra le prime quattro non sarà una passeggiata e la Roma non può permettersi di fare a meno del terzo miglior attaccante della sua storia. Domenica prossima la Roma affronterà l’Udinese all’Olimpico. Una partita da vincere a tutti i costi per non perdere altro terreno dalle prime.