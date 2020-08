Dzeko, il giorno della verità

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – E’ il giorno della verità, del faccia a faccia tra la Roma e Edin Dzeko per capire se si può andare avanti insieme o se le strade sono destinate a separarsi. Oggi è il giorno del raduno a Trigoria per i tamponi (sono 35 i convocati per la pre-season) mentre domani ricomincerà il lavoro agli ordini di Fonseca. Il bosniaco viene raccontato come molto confuso in questi giorni e vorrebbe capire se in giallorosso può almeno sperare di provare a vincere qualcosa. In questo senso la corte della Juventus potrebbe essere l’ultima chance per il bomber di vincere qualcosa. La Roma d’altra parte non vuole cederlo ma qualora lo chiedesse il giocatore ha già fissato il prezzo: 15 milioni.