Dzeko: “Il derby è sempre il derby. Un po’ di gioia ce la dà. Il rammarico c’è e ci sarà sempre”

Edin Dzeko, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Lazio 2-0. Queste le sue parole:

DZEKO A DAZN

Una vittoria che cambia la stagione della Roma?

Un po’ di gioia ce la dà. Sapevamo anche tutti noi che non era una stagione delle migliori. Il derby è sempre il derby e dopo il primo che abbiamo perso volevamo fare di tutto per finire la stagione bene. Manca però un’altra partita.

C’è un po’ di rammarico?

A me non piace guardare troppo indietro. Il rammarico c’è e ci sarà sempre. Vedevo questa partita come un derby e una partita importante. Abbiamo sofferto ma abbiamo vinto meritatamente.

Un tributo a Fonseca? Lascerà la squadra…

Sì il mister prima della partita ha detto che sarebbe stata la sua ultima in casa e ha chiesto se potevamo vincere anche per lui. Abbiamo vinto anche per lui e per tutti i tifosi e la società che sta guardando avanti con positività.