Dzeko, il cigno può volare alla Juve

Corriere dello Sport (F.Bonsignore – G.D’Ubaldo) – L’utilizzo di Dzeko contro il Cagliari e le parole di Pirlo hanno fatto accelerare la trattativa: operazione da 16 milioni di euro. I due club stanno portando avanti anche un altro affare che riguarda De Sciglio. Arriverà in giallorosso in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. In questo modo la Roma risolve anche il problema del terzino destro. Intanto è stata congelata fino a lunedì prossimo la cessione di Karsdorp al Genoa. C’è qualche dubbio per la partita contro il Verona im cui Dzeko potrebbe scendere in campo dall’inizio. Il bosniaco, comunque, la sua decisione l’ha presa e non vede l’ora di vestire la maglia bianconera. La Roma, prima di dargli il via libera, vuole chiudere per Milik, ormai è solo questione di giorni. Il tira e molla è stato lungo e ad un certo punto è entrato in scena anche Suarez, ma Dzeko e la Juventus non si sono mai persi di vista.