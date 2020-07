La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Non è tempo di rimpianti, ma forse di apprezzamenti. Perché una cosa è certa: la Roma sembra essere rientrata nella migliore condizione fisica proprio nel momento clou di questa strana stagione europea. Ne fa fede la forma di Dzeko, capitano di nome e di fatto. L’unico vero neo del momento è dato da Pau Lopez. Il portiere appare in crisi. Se Fonseca non vedesse miglioramenti, potrebbe virare su Mirante.